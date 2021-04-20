اليمن.. القوات المشتركة تعلن مقتل قيادي في "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "القوات المشتركة أخمدت تحركات للحوثيين ومحاولة تسلل في جبهة حيس (جنوب شرقي الحديدة)، بضربات حاسمة أوقعت قتلى في صفوفهم بينهم قيادي بارز يدعى عبادي عبد الباري الغليسي، أحد أبناء مديرية الجراحي، المعين من الجماعة مشرفا على مجاميع مسلحة".

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وأشار إلى "تلقي الحوثيين خسارة كبيرة في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، تمثلت في مقتل وإصابة عدد من عناصرهم بنيران القوات المشتركة ردا على مقتل مدني وإصابة آخر".

من جهة أخرى، اتهم تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، قوات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ "تنفيذ 152 خرقا (في إشارة إلى الهدنة الأممية المعلنة في الحديدة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018م)، 20 خرقا منها بقصف مدفعي و120 بأعيرة نارية مختلفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وقال إن "من بين الخروقات إلقاء طيران تجسسي 4 قنابل على الدريهمي، وتحليق 11 طائرة تجسسية في أجواء مناطق كيلو 16 والفازة والجبلية والجلح ومديرية التحيتا (شرق وجنوب الحديدة)".

وتوصلت الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين خلال جولة مفاوضات السلام في السويد، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018م، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.



لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الطرفين حول تفاصيله، وسط اتهامات متبادلة بالخروقات للهدنة الأممية المعلنة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة الحوثيين، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.