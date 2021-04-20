شكرا لقرائتكم خبر عن «جود الإسكان»: توفير مساكن لـ 100 أسرة في أول أسبوع من رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت منصة “جود الإسكان” عن توفير 100 مسكن للأسر المحتاجة، وذلك خلال 6 أيام الأولى من شهر رمضان، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للدعم الذي تحظى به المنصة من قبل القيادة ومساهمة كافة القطاعات والمواطنين في تقديم الدعم المتواصل لها.
وأوضحت منصة جود الإسكان، أن إجمالي المبالغ المقدمة للعطاء الإسكاني عبر المنصة منذ انطلاقها قبل عامين بلغت 400 مليون ريال، واستفادت منها نحو 23 ألف مستفيد، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار.
وقال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: “نبارك لـ100 أسرة من أهالينا مستفيدي منصة جود الإسكان بعد حصولهم على مساكنهم ضمن حملة جود بلا حدود التي بدأت في مطلع شهر رمضان المبارك، وذلك بجودكم وجود أهل العطاء والبذل”.
وتعد منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً كانوا أو منظمات، لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.
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