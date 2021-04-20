شكرا لقرائتكم خبر عن تسرق بيانات المستخدمين في ثوان.. خبراء يحذرون من نسخة جديدة لـ«واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر خبراء أمريكيون من نسخة مزيفة من «واتساب» عرفت بالنسخة الوردية، قادرة على سرقة بيانات المستخدمين في ثوان حال تثبيتها على الهاتف.

ويؤكد الخبراء أن التطبيق ضار جداً، إذ يسمح للمخترقين بالوصول إلى المعلومات الخاصة كأرقام البطاقات الائتمانية وغيرها.

ووصل إلى بعض المستخدمين رسائل تحوي رابطاً لتحميل الإصدار المزيف مع وعد بتقديم تجربة مميزة باللون الوردي بدلاً من اللون الأخضر للإصدار الأصلي، وكنوع من المصداقية تم وضع الرابط كتحديث رسمي من واتساب. ويقول أحد الخبراء، لم يكشف هويته، «التطبيق يستهدف الإعلاميين والشرطة بشكل خاص».

يذكر أن العام الماضي شهد هجوما مماثلاً عبر «واتساب الذهبي» المزيف.