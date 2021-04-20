عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احذر واتساب الوردي.. تطبيق خبيث يسرق بياناتك

الثلاثاء 20 أبريل 2021

الخليج 365

حذر خبراء الأمن السيبراني ،مستخدمي الهواتف الذكية من تثبيت تطبيق يحمل اسم "WhatsApp Pink".



ويؤكد الخبراء أن تثبيت WhatsApp Pink أو "واتساب الوردي" على هاتفك يهدد بسرقة بياناتك.

ووفق ما نقل موقع aitnews، فإن تطبيق WhatsApp Pink بمجرد تثبيته يسمح للمتسللين بالوصول إلى هاتفك.

ولا يوجد أي علاقة للتطبيق الضار مع منصة واتساب أو شركة فيسبوك.

وهذا التطبيق الضار يقوم بالاحتيال على مستخدمي "واتساب" عن طريق إرسال رسالة لهم تحتوي على رابط يعرض عليهم إمكانية استخدام تطبيق "واتساب" باللون الوردي، بدلا من اللون المعروف للتطبيق الأصلي ،الأخضر.

وتتضمن الرسالة الاحتيالية عرض ميزات جديدة لإضفاء بعض المصداقية على التطبيق المزيف مع رابط لتحديث رسمي من "واتساب"، لكن الواقع أنه بدلا من حدوث تعديلات على التطبيق الأصلى لـ "واتساب" يقوم الرابط بنقل المستخدم إلى صفحة تطلب منه تثبيت التطبيق الضار الذي يحمل اسم "WhatsApp Pink"، رغم أنه لا يوجد أي علاقة للتطبيق الضار مع منصة "واتساب" أو شركة "فيسبوك".

ونشر باحث أمني تغريدة للإبلاغ عن تداول WhatsApp Pink، وقدم أيضًا بضع لقطات شاشة توضح كيف يقلد التطبيق الخبيث واجهة واتساب لخداع المستخدمين.

وقال، إن WhatsApp Pink يستهدف إلى حد كبير الشرطة والإعلاميين، وتم إرسال رابط لتنزيل التطبيق في البداية إلى ضباط الشرطة في دلهي.

وحذر الباحث، المستخدمين من عدم تثبيت أي تطبيق غير تلك المتوفرة عبر متجر التطبيقات الرسمي من جوجل أو أبل.

ويبدو أن الجهات الفاعلة السيئة التي نشرت الرسالة حول WhatsApp Pink قد استخدمت روابط مختلفة.

لكن مع ذلك، يُنصح المستخدمون بعدم فتح أي روابط يُزعم أنها تجلب أي مظهر أو ميزات جديدة إلى واتساب.

وقالت واتساب: يمكن لأي شخص تلقي رسالة غير عادية أو غير معينة أو مشبوهة عبر أي خدمة، بما في ذلك البريد الإلكتروني، ونشجع الجميع بشدة على توخي الحذر قبل الرد أو المشاركة.