الغذاء والدواء السعودية تؤكد تلقي 34 بلاغا بشأن جلطات مرتبطة بلقاح أسترازينيكا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الدواء السعودية، أنه تمت دراسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة.

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وشددت الدواء السعودية على هناك سبعة حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها.

وأوضحت الهيئة السعودية، أنه حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح "أسترازينيكا" في أي من هذه الحالات، وبناء على عدد البلاغات المحلية الـمُستلمة، فإن معدل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح "أكسفورد/ أسترازينيكا" في المملكة هي نادرة جدا .

وأشارت الدواء السعودية إلى أنها لا تزال المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، وأن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة.

وأوصت الهيئة السعودية متلقي اللقاح،

بضرورة استشارة الطبيب المعالج أو التوجه لأقرب مركز صحي عند ظهور أي من الأعراض التالية واستمرارها لمدة تزيد عن ثلاثة أيام بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (الدوخة، الصداع الشديد والمستمر، الغثيان أو القيء، اعتلال في الرؤية، ضيق التنفس، آلام حادة في الصدر أو البطن أو برودة في الأطراف، تورم الساقين، بقع دموية صغيرة تحت الجلد في غير موضع الحقن).

وقرر الاتحاد الأوروبي وضع تحذير على اللقاح بسبب احتمال ارتباطه بحالات إصابة بجلطات دموية شديدة الندرة، وأوقفت الدنمارك استخدام اللقاح كما نصحت بريطانيا من هم دون سن 30 عاما بالحصول على لقاح آخر.

فيما أوصت لجنة اللقاحات الألمانية، الشهر الماضي، بتعليق استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه "أسترازينيكا" لمن هم دون الستين من عمرهم، حيث ظهرت تقارير جديدة عن حدوث تجلطات دموية بين الشباب الذين تلقوه.

في جنوب أفريقيا، باعت البلاد مليون جرعة من مخزونها من لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" لتوزيعها في 14 دولة أفريقية أخرى، في مارس/ آذار.

جاء ذلك بعدما علقت برنامج التطعيم الخاص بها، والذي بدأ بجرعات "أسترازينيكا"، بعدما أثيرت شكوك حول فعالية اللقاح ضد السلالة المحلية من "كوفيد 19".