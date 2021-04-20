شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين توزع 200 ألف عبوة ماء زمزم يوميا على المعتمرين والمصلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 200 ألف عبوة ماء زمزم يومياً على المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال موسم رمضان المبارك، وذلك عبر خطط وبرامج تنفيذية وخدمية أعدت مسبقاً لتراعي توفير أعلى معايير الجودة الصحية عند تقديم الماء المبارك في رحاب المسجد الحرام وأروقته وساحاته.



ماء زمزم



توزيع عبوات ماء زمزم

ووفقا لما نشره الموقع الرسمى لشؤون المسجد الحرام، فإنه يتم توزيع عبوات ماء زمزم المبارك بكافة مواقع المسجد الحرام وساحاته عبر 900 عامل موزعين بنسب تشغيلية تقدر بـ60 عامل خلال الفترة الأولى، و525 عامل خلال الفترة الثانية، و315 عامل خلال الفترة الثالثة، ويوزع العمال أكثر من 160 شنطة تحوى 40 قارورة لكل شنطة، و160 حقيبة تتسع كل حقيبة لـ10 لتر بإجمالي 3000 لتر ماء يومياً.



توزيع عبوات ماء زمزم على المصلين والمعتمرين فى المسجد الحرام

كما خصصت رئاسة الحرمين الشريفين، خلال الموسم الاستثنائي 10 عربات سِقاية متنقلة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، تحوي كل عربة على حافظتين بسعة إجمالية 80 لتراً للماء المبرد وغير المبرد، ومضخات إلكترونية متنقلة يتم تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي ضمن حزم البروتكولات الوقائية التي تسخرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع الماء المبارك على قاصدي المسجد الحرام.



توزيع عبوات المياة على المصلين والمعتمرين فى الحرم المكى

وتشرف رئاسة شؤون الحرمين على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في كافة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، وتأمين عبوات للدروس المقامة في المسجد الحرام.

ويبدأ توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين من قبل صلاة المغرب إلى أذان الفجر عبر الحقائب الأسطوانية، ولكافة الصائمين والصائمات في جميع المواقع قبل صلاة المغرب وخلال صلاة التراويح، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين.