اخبار الخليج

بالصور .. متحف قرية ”سبت العلاية“ الثراثية .. إحدى استعدادات ”صيف بلقرن”

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

صحيفة الخليج الإلكترونية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – صالح بن دايل : ينوي القائمون على أعمال تأهيل قرية سبت العلاية التراثية ؛ إنشاء متحف خاص بالقرية يحوي عدداً من الآثار التراثية والمقتنيات الشعبية والصور القديمة .

ويسعى القائمون على القرية من خلال المتحف إلى التعريف بالثراث الشعبي القديم ، وإبراز قيم وخصائص الإرث الثقافي والحضاري للآباء والأجداد ، والاطلاع على أنماط ومراحل الحياة الزمنية السابقة ؛ فضلاً عن كونه وسيلة من وسائل الجذب السياحي الهامة ، ومساهمة فعالة في تطوير وتنميـة السياحة في بلقرن .

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا