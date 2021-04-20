بالصور .. متحف قرية ”سبت العلاية“ الثراثية .. إحدى استعدادات ”صيف بلقرن”

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – صالح بن دايل : ينوي القائمون على أعمال تأهيل قرية سبت العلاية التراثية ؛ إنشاء متحف خاص بالقرية يحوي عدداً من الآثار التراثية والمقتنيات الشعبية والصور القديمة .

ويسعى القائمون على القرية من خلال المتحف إلى التعريف بالثراث الشعبي القديم ، وإبراز قيم وخصائص الإرث الثقافي والحضاري للآباء والأجداد ، والاطلاع على أنماط ومراحل الحياة الزمنية السابقة ؛ فضلاً عن كونه وسيلة من وسائل الجذب السياحي الهامة ، ومساهمة فعالة في تطوير وتنميـة السياحة في بلقرن .