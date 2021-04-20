شكرا لقرائتكم خبر عن أحالت المتورطين للنيابة العامة..«التجارة» تغلق 3 منشآت في الرياض والدمام والخرج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت وزارة التجارة من ضبط 3 حالات للتستر التجاري في 3 منشآت بالرياض والدمام والخرج.

وأوضحت الوزارة على حسابها بموقع “تويتر”، أن فرق الرقابة التابعة للوزارة داهمت المنشآت الثلاث، وطالبت بإبراز السجل التجاري وتصاريح مواقعها.

وأشارت إلى أن هذه المنشآت تعمل في مجالات الدعاية والإعلان والمواد الغذائية ومواد البناء.

وأضافت أنه تم إغلاق المنشآت المخالفة وإحالة المتورطين للنيابة العامة لإكمال الإجراءات اللازمة.

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