شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه بصرف 1.9 مليار ريال «معونة رمضان» لمستفيدي الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن صرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي. وقال الراجحي، في تغريد عبر حسابه في “تويتر”: “أرفع أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله، على دعمه السخي وتوجيهه الكريم بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ وتؤكد هذه اللفتة الكريمة حرص قيادتنا – رعاهم الله – على المواطنين وتلمس حاجاتهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته”.

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