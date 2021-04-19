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«الداخلية» تحدد عقوبة بث شائعات أو نشر معلومات مغلوطة بشأن جائحة كورونا

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الداخلية، عقوبة بث الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة حيال جائحة “كوفيد 19”.

وأوضحت الداخلية، أن عقوبة بث الشائعات أو نشر معلومات مغلوطة حيال جائحة فيروس كورونا تشمل غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معاً، لكل من يبث الشائعات، أو ينشر معلومات مغلوطة حيال جائحة كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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