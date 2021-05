المجلس الرئاسي الليبي يحظر على العسكريين تقديم تصريحات للإعلام أو السفر دون إذن

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي- سبوتنيك. وجاء في وثيقة رسمية من مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "إلى كافة وحدات الجيش الليبي، تبيّن لنا قيام بعض الضباط بعقد لقاءات بالداخل والخارج أو الظهور أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع والإدلاء بتصريحات ذات طابع سياسي بدون إذن من القائد الأعلى، مما يعتبر خروجا عن المهام الأساسية للجيش الليبي باعتباره جيش الوطن وبعيدا عن أي صراعات مهما كانت".

© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Council