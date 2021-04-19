شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسبوع الأول من رمضان.. «دعوة خميس مشيط» تفطر أكثر من 6 آلاف صائم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد المحلي:

أعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة خميس مشيط عن تفطير 6,440 صائم من مختلف الجنسيات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك في مقار سكنهم، مع الأخذ بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعمول بها حالياً والموصي بها من قبل الجهات المعنية في الدولة.

ويأتي برنامج “إفطار صائم” الذي تقوم عليه جمعية الدعوة بالمحافظة من أكبر مشاريع التفطير للصائمين بمنطقة عسير حيث بلغ عدد الجنسيات المستفيدة 10 جنسيات مختلفة و47 مادة توعوية بالإجراءات الاحترازية بمختلف اللغات.