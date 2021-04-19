أمير سعودي يكشف لأول مرة عن موقف لم ينسه للراحل سلطان العذل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أمير الشرقية، خلال برنامج "اللقاء من الصفر"، إن العلاقة بينه وبين العذل علاقة قديمة جدا، نظرا للعلاقات الأسرية التي كانت تربط الأسرتين وكذلك التجاور في السكن في العاصمة الرياض، ثم تزامن الدراسة في أمريكا".

وتابع الأمير سعود بن نايف، إن "العذل وصل إلى نفس الولاية التي كان يدرس بها، لكن الأمير كان قد فرغ من الدراسة، وبدأ في ممارسة بعض الأعمال الحرة، وطلب منه العمل معا وبالفعل أقاما معا شراكة استمرت عدة سنوات وبعد فترة جاء إلى الأمير، وطلب منه أن ينفصلا عن بعض لأنه يريد أن يمارس عمله الخاص".

وأوضح أمير الشرقية، أن "هذا الموقف من المواقف التي زادت مكانة العذل لديه، فهو رجل لديه طموح ويرغب في الاستقلال في العمل وممارسة التجارة منفصلًا وفي نفس الوقت يحفظ عهده ويحرص على إنهاء العلاقة التشاركية بهدوء".

سلطان العذل هو رجل أعمال سعودي، توفي قبل عام بعد معاناة من مرض التصلب اللويحي العضلي الجانبي الذي لازمه 23 عاما حتى لقب بـ "ستيفين هوكينغ"، بعدما لازم الكرسي المتحرك 20 عاما، وهو يدير أعماله التجارية وموظفيه.