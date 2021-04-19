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بريطانيا تسجل 4 وفيات بكورونا في أقل حصيلة يومية منذ سبتمبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

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أظهرت إحصاءات الحكومة البريطانية، الاثنين، تسجيل 4 وفيات فقط بكوفيد-19 في أحدث حصيلة يومية، وهو أقل عدد للوفيات منذ سبتمبر/ أيلول.

 

وكثيرا ما يكون إجمالي عدد الوفيات المعلن، الاثنين، منخفضا بسبب التأخر في الإبلاغ عن الوفيات في عطلات نهاية الأسبوع.

 

وسجلت بريطانيا 2963 إصابة جديدة بكوفيد-19.

 

وتلقى 32.93 مليون من السكان جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، وتلقى أكثر من 10 ملايين شخص جرعتي لقاح حتى الآن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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