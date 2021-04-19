عالم روسي يجيب.. كم نسبة فاعلية لقاح "سبوتنيك في"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال العالم الروسي دنيس لوجونوف، وهو من كبار مطوري لقاح (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا، إن اللقاح أثبت أنه فعال بنسبة 97.6%.



جاء ذلك في تقييم على أرض الواقع ارتكز على بيانات من 3.8 مليون شخص، بحسب لوجونوف.

ويعتبر معدل الفاعلية الجديد هذا أعلى من معدل 91.6% الذي اتضح في نتائج تجربة واسعة النطاق للقاح ونشرتها مجلة لانسيت الطبية أوائل هذا العام.

وأوضح لوجونوف في محاضرة أمام أكاديمية العلوم الروسية أنه باستخدام قاعدة بيانات الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح قام العلماء في معهد جماليا بموسكو الذي طوره بحساب معدل الفاعلية الواقعية له بنسبة 97.6%.