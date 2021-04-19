العراق... الاستعداد لإغلاق جميع مخيمات النازحين قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء العراقي بيانا، اليوم الإثنين، جاء فيه: "خطة الإغلاق [للمخيمات] تشمل توفير الخدمات المدنية المناسبة، وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك إعادة بناء المنازل المدمرة وبناء مساكن غير مكلفة نسبيًا حتى يتمكن النازحون داخليًا من العودة بحرية إلى منازلهم".

ويعد إغلاق مخيمات النازحين من أهم فقرات البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، والذي شدد على ضرورة توفير الدعم لوزارة الهجرة والمهجرين لحسم هذا الملف بالنحو الذي يضمن عودة امنة وطوعية.

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وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في العراق، لا يزال 1.2 مليون نازح داخليا في العراق حاليًا، ولم يتمكن أكثر من نصفهم من العودة إلى ديارهم منذ أكثر من أربع سنوات. يحتاج حوالي 4.1 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

تدهور وضع النازحين داخلياً في عام 2020 مع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في العراق. كما ورد في بيان للحكومة العراقية، ستقوم السلطات قريباً بتلقيح اللاجئين والنازحين داخلياً. ومن المتوقع خلال المرحلة الأولى توفير عقار مكافحة فيروس كورونا لما يقرب من 500 ألف مواطن.

حالة البلد

احتل مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) حوالي ثلث الأراضي العراقية في صيف 2014.

في عام 2015، شنت القوات الحكومية حملة واسعة النطاق لتحرير المناطق التي سيطر عليها المتطرفون.

في ديسمبر 2017، أعلنت السلطات الهزيمة النهائية لتنظيم الدولة الإسلامية. في غضون ذلك، تواصل وكالات إنفاذ القانون تنفيذ عملياتها في مناطق مختلفة من البلاد لتدمير الحركة الإرهابية السرية، التي لا يزال مسلحوها ينفذون هجمات على ضباط إنفاذ القانون والجيش والمدنيين.