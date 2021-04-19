السودان: ننتظر رد مصر وإثيوبيا على مقترحنا لعقد قمة حول سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - الخرطوم– سبوتنيك. وقال صالح لوكالة "سبوتنيك"، حول دعوة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بهذا الخصوص: "حتى الآن لم يتلق رئيس الوزراء، حمدوك، ردا رسميا، حول دعوته لعقد اجتماع قمة ثلاثية لأزمة سد النهضة الإثيوبي".

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وأوضح أن أجندة الاجتماع الذي دعا إليه حمدوك، تتضمن مناقشة تأسيس آلية للتفاوض، لتقريب وجهات نظر الأطراف الثلاثة حول أزمة السد.

وأضاف صالح: "رئيس الوزراء حمدوك ينتظر استجابة نظيريه المصري والإثيوبي، خلال 10 أيام. ونتوقع ردا إيجابيا من البلدين".

وأرسل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، دعوات لعقد اجتماع افتراضي، في 14 أبريل/ نيسان الجاري، مع رئيسي الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والإثيوبي أبي أحمد؛ لمواصلة التفاوض حول أزمة سد النهضة.

كانت العاصمة الكونغولية كينشاسا استضافت، مطلع أبريل الجاري، مفاوضات حول أزمة سد النهضة، شاركت فيها وفود من السودان ومصر وإثيوبيا.

ورفضت أديس أبابا مقترحا سودانيا، لتوسيط الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، بهدف تغيير منهجية التفاوض، الذي لم يفض إلى نتائج، خلال عقد كامل من الزمن.