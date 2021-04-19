شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن بالقاهرة ينعى ضحايا حادث قطار طوخ بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور محمد مارم سفير اليمن لدى القاهرة عن خالص تعازيه ومواساته لذوى الضحايا فى حادث قطار مدينة طوخ الذى وقع أمس. وفق تصريح خاص لليوم السابع.

وتقدم السفير محمد مارم بخالض العزاء والمواساة للرئيس ‫عبدالفتاح السيسى ومصر حكومة وشعبًا فى هذا الحادث الأليم.. سائلًا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل."

وأكد تضامن اليمن مع مصر فى مثل هذه الأوقات العصيبة وجميع ما تواجهه من تحديات، معربا فى الوقت نفسه عن أهمية الدور المصرى فى مختلف القضايا والأزمات الإقليمية.

وعلى الصعيد نفسه، سبق أن نعت الخارجية السعودية ضحايا الحادث الذى وقع اليوم، وقالت فى بيان لها:" نعرب عن بالغ الأسى لحادث قطار طوخ وما نتج عنه من وقوع ضحايا ومصابين ".

وأضاف البيان : "تعبر المملكة عن خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

ومن جهة أخرى، قدأفادت وكالة الأنباء الكويتية " كونا" بأن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقية إلى الرئیس عبدالفتاح السیسى، عبر فیھا عن خالص تعازیه وصادق مواساته فى ضحایا حادث قطار الركاب الذى وقع فى محافظة القلیوبیة وأسفر عن وقوع عدد من الضحایا والمصابین، سائلا المولى تعالى أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته ومغفرته، وأن یسكنھم فسیح جناته، ویلھم ذویھم جمیل الصبر وحسن العزاء، وأن یمن على المصابین بسرعة الشفاء والعافیة.