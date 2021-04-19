منصة “جود الإسكان” توفّر 100 مسكن للأسر المحتاجة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: وفّرت منصة “جود الإسكان” , 100 مسكن للأسر المحتاجة خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك تتويجاً للدعم الكبير الذي تحظى به المنصة من قبل القيادة الرشيدة ومن كافة القطاعات والمواطنين، الذين يساهمون بشكل فاعل في تقديم الدعم عبر المنصة خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام.

وسجّلت منصة “جود الإسكان” منذ تأسيسها قبل عامين حضوراً فاعلاً وغير مسبوق في التكاتف الاجتماعي من خلال مساهمات المؤسسات والأفراد للتبرع عبر المنصة، حيث تجاوزت المبالغ المقدمة للعطاء الإسكاني 400 مليون ريال، استفادت منها نحو 23 ألف مستفيد، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، منها 100 أسرة حصلت على منازل خلال الأيام الست الأولى من شهر رمضان الجاري.

ويأتي هذا الإنجاز خلال فترة قصيرة ثمرة للشراكة الفاعلة مع المؤسسات والشركات في العمل الخيري والتنموي، والتي تظهر نموذجاً وطنياً في خدمة المجتمع وأفراده، ذلك بفضل آليات العمل الإلكتروني المبتكرة داخل المنصة لتوجيه الدعم لمستحقيه ضمن نموذج عمل مبتكر وأنشطة متنوعة تسهل المساهمات بإجراءات تقنية حديثة ومتطورة.

وأسهمت شراكة ثلاثة قطاعات رئيسية وهي: (القطاع الحكومي، والخاص، والقطاع غير الربحي)، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع، في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة، كما ترجمت جزءاً من همة وعزم جميع الأطراف لمواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكاتف والتعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده.

يذكر أن منصة جود الإسكان تعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً ومنظمات، لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.