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“الموارد البشرية” تدعو القطاعين العام والخاص بالتقيد بالاحترازات “كورونا”

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - ‏دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، القطاع العام والخاص وغير الربحي إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل والتأكد من الحالة الصحية لمنسوبيهم عبر تطبيق توكلنا.

وقالت الوزارة في رسالة توعوية عبر حسابها على تويتر : “أخذك اللقاح يحميك ويحمي عائلتك ويساهم في تكوين مناعة مجتمعية نعود من خلالها للحياة الطبيعية وننتهي من خطر الفيروس”.

وأوضحت الوزارة، أن من حالته محصن، أو محصن متعافى، أو محصن بالجرعة الأولى ومن لم تثبت إصابته، يمكنهم الحضور لمقر العمل، بينما المصاب والمخالط يُمنع من الحضور.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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