نائب أردني يطالب بإغلاق البرلمان وعدم السماح بخروج أعضاء الحكومة منه... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف النائب ينال فريحات خلال أول جلسة لمجلس النواب في رمضان، أن "إجراءات الحكومة المتعلقة بكورونا على مدار 4 أشهر، تؤكد أنها لا تحسب أي حساب للشعب الأردني أو البرلمان".

ودعا فريحات، رئيس المجلس عبدالمنعم العودات لـ"الحفاظ على هيبة المجلس"، مطالبا "بإغلاق أبواب القبة حتى استجابة الحكومة بإلغاء الحظر والسماح بتأدية جميع الصلوات في المساجد".

هذا واتخذت الحكومة الأردنية مجموعة من الإجراءات، من بينها تعليق صلاة الجمعة لأسابيع، ومنع صلاة التراويح في شهر رمضان.

كما مددت ساعات الحظر الليلي مع فرض حظر شامل ليوم واحد في الأسبوع، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.