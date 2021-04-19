سر تواجد ملك الأردن داخل أحد أسواق العاصمة الأردنية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر ملك الأردن، في الفيديو الذي أذاعه التلفزيون الأردني، وهو يتجول في أسواق السلام، في إطار تفقده للقطاعات في شهر رمضان.

ورافق الملك الأردن في جولته كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء يوسف الحنيطي، ورئيس الديوان الملكي الأردني، يوسف العيسوي.

وأكد الملك عبد الله الثاني أهمية توافر السلع للمواطنين في الأسواق خلال شهر رمضان.

ويعد هذا أول ظهور علني للعاهل الأردني منذ بدء شهر رمضان.

وأعلن الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، في السابع من الشهر الجاري، أن الفتنة وئدت بعد خلاف مع ولي عهده السابق وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة الذي اتهمته الحكومة الأردنية بأنه على صلة بـ"محاولات لزعزعة استقرار البلاد".

وقال الملك عبد الله الثاني، في خطاب للأمة بثه التلفزيون وقرأه مذيع بقناة "المملكة"، إن "أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه".

وأضاف: "لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز". وسعى الملك إلى طمأنة الأردنيين، قائلا إن "البلد آمن ومستقر"، وأن "الفتنة وئدت".