الحكومة المصرية توجه تحذيرا إلى المواطنين

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن مدبولي، قوله، خلال ترأسه اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة فيروس " كورونا "، إن "ما تشهده مصر حاليا من زيادة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، يتطلب منا جميعا الحرص الزائد"، مطالبا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الحسم، لمكافحة انتشار الفيروس.

وأضاف أن "هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة على عدة مسارات في القطاع الطبي للتوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وكذلك العمل على توفير مخزون استراتيجي كاف من الأكسجين الطبي لتلبية احتياجات المستشفيات على مستوى الجمهورية".

وتابع مدبولي: "يجري ذلك إلى جانب استمرار جهود توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على جاهزية القطاع الطبي بشكل دائم للتعامل مع تداعيات هذا الفيروس، وتوفير أي اعتمادات مالية إضافية قد تتطلبها عملية استيراد التطعيمات واللقاحات، وتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية".

وكشفت إحصائيات، أعدتها وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل أرقام مفزعة لإصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، منذ بداية شهر رمضان.

ويظهر منحنى إصابات كورونا، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، ارتفاعا كبيرا لليوم الـ16 على التوالي، وإن كانت الإصابات ارتفعت بصورة مفزعة في الأيام الست الأولى من شهر رمضان. وأظهرت الإحصائيات ارتفاع أعداد مصابي "كوفيد 19" بمعدل يتراوح ما بين 7% إلى 10% يوميا منذ بداية رمضان.

ووصل عدد إصابات كورونا في مصر منذ بداية شهر رمضان إلى أكثر من 5.027 إصابة مؤكدة بكورونا. وطالبت وزارة الصحة المصرية، المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالمياه والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.