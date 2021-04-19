شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعتقل عناصر تابعة لميليشيات الشباب بإقليم شبيلى الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت القوات المسلحة الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال "أميصوم"، اليوم الإثنين في عملية عسكرية مشتركة، عددا من العناصر المنتمية لميليشيات "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة غولولي بإقليم شبيلي الوسطى.

وذكرت قيادة "أميصوم" في تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء الصومالية، إن العناصر المعتقلة تم تسليمهم إلى المباحث الجنائية لإجراء المزيد من التحقيقات.

كانت العملية العسكرية التي نفذتها القوات المشتركة تهدف إلى تمشيط الطريق الواصل بين مقديشو وجوهر.

وتأتي مساعي الجيش الصومالي بعد أن نصب مسلحون من ميليشيات الشباب كمينا أسفر عن مقتل ضابط بالجيش الصومالي بتفجير إرهابي، كما قتل الأسبوع الماضي أفرادا كانوا على متن حافلة في تفجير لغم أرضي في المناطق الفاصلة بين العاصمة مقديشو ومدينة جوهر حاضرة ولاية هيرشبيلي.