شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من حسابات مزيفة تنتحل اسم وشعار المركز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر المركز الوطني للأرصاد، من حسابات وهمية عبر مواقع التواصل تنتحل اسمه وشعاره. وقال الناطق الرسمي لمركز الأرصاد: “لاحظنا حسابات على منصة تويتر بإسم المركز وشعاره تبث معلومات متعلقة بالإنذار المبكر، نشعركم أن المركز ليس لديه سوى حسابه الرسمي الموثق وأن معلوماته تصدر عبر هذا الحساب أو الموقع الرسمي للمركز” . كما توعد المركز باتخاذ الإجراءات حيال أي حساب ينتحل صفة المركز وإبلاغ الجهات الرقابية بذلك.

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