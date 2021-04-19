شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقطع مؤثر لمسن يحرص على الوقوف في الصف بصلاة التراويح مستنداً على عكازه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لمواطن مسن يحرص على أداء صلاة التراويح بأحد مساجد المملكة واقفاً على قدميه ومستنداً على عكازه، رغم كبر سنه وضعف جسده.

وأظهر الفيديو مسناً يقف في الصف متخذاً الاجراءات الاحترازية اللازمة بشأن فيروس كورونا، كما وضع عكازه أمامه ليستند عليه دون أن يجلس أو يستخدم كرسياً.

ونال الفيديو إعجاب المغردين، الذين توجهوا بالدعاء للمسن، بأن يبارك الله له في صحته، ويجزيه خير الجزاء.