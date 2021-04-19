قائمة بالأطعمة الممنوعة والمسموحة لمرضى البواسير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه يمكن لمرضى البواسير التخفيف من متاعبهم من خلال التغذية المناسبة؛ حيث ينبغي تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية، التي تمتاز بقدرتها على تحفيز نشاط وحركة الأمعاء، ومن ثم تحارب الإمساك والحزق المسببين للبواسير.



وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالألياف الغذائية في الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات. كما ينبغي الإكثار من شرب السوائل، كي لا يصير البراز صلباً ويتسبب في تفاقم المتاعب. ولهذا الغرض ينبغي شرب ما لا يقل عن لتر ونصف من الماء يومياً.

ومن ناحية أخرى، ينبغي على مرضى البواسير الابتعاد عن الأطعمة، التي تتسبب في خمول الأمعاء، ومن ثم تفاقم المتاعب كاللحوم والدهون الحيوانية مثل النقانق والوجبات السريعة والأطعمة المحمرة والزبد والقشدة والحلويات والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض. ومن الأفضل أيضاً الابتعاد عن الأطعمة الحريفة والأطعمة ذات البهارات القوية.

يُشار إلى أن البواسير هي أوعية دموية منتفخة في القناة الشرجية تتسبب في الشعور بألم مبرح أثناء التبرز وحكة في منطقة الشرج ونزيف.