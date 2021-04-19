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الكويت تقرر مد حظر التجول الجزئي إلى نهاية شهر رمضان

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال المجلس إن الحظر سيتواصل اعتبارا من مساء الخميس الموافق 22 أبريل/ نيسان الجاري، من الساعة 7 مساء حتى الساعة 5 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى نهاية شهر رمضان.

وأوضح مركز التواصل الحكومي أنه سيتم مراجعة القرار، في حينه، بعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد، حسبما نقلتصحيفة "القبس" الكويتية.

قرر مجلس الوزراء في وقت سابق الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من يوم 8 أبريل، وحتى صباح يوم 22 أبريل، لكن القرار الأخير يمد هذه الفترة إلى منتصف مايو/ أيار على الأقل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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