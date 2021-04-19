وزير الصحة التونسي: كل مواطن مسؤول عن صحته

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات له نقلها موقع قناة "نسمة" التونسي، قال وزير الصحة إن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا لم تقترح فرض حجر صحي شامل، وإنما اقترحت عزل المعتمديات التي تُسجل ارتفاعا في عدد الإصابات.

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ومعلقا على عدم اقتراح اللجنة العلمية لموضوع الحجر قال مهدي: إن الحلول واضحة، ولا تتطلب قرارات حكومية، مشيرا إلى أن كل مواطن مسؤول عن صحته.

تصريحات وزير الصحة التونسي جاءت خلال جلسة استماع له في مجلس نواب الشعب، مؤكدا على ضروررة التقيّد بالإجراءات الوقائية والحرص على ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتجنب الأماكن المغلقة والمكتظة.

يشار إلى أن منحنى الإصابات في تونس كان قد أخذ في التصاعد الفترة الماضية، إلى الحد الذي أصبحت معه غرف العناية الفائقة غير قادرة على استيعاب مرضى فيروس كورونا بحسب تصريحات لمسئولين تونسيين.

وقد طالب بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب التونسي، رئيس الحكومة هشام المشيشي بضرورة الوعي بخطورة الوضع الوبائي والأذن بتسخير كل المصحات الخاصة لاستقبال المرضى ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة إلى حين انتهاء الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد.