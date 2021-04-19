المنفي: مفوضية الاتحاد الأفريقي تساهم في استقرار ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال استقباله لرئيس المفوضية موسى فقيه والوفد المرافق له، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

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وتحدث المنفي عن الدور الذي يمكن أن تلعبه المفوضية في العملية السياسية في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا.

واعتبر أن المفوضية لعبت دورا هاما في الوصول إلى استقرار الأوضاع في ليبيا، التي شهدت سنوات من التوتر عقب إسقاط نظام القذافي في 2011.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون.

في المقابل، شدد رئيس المفوضية على دعم المنظمة لليبيا على كافة المستويات، ولاسيما في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد.

وعبر عن دعم الاتحاد الأفريقي للمجلس الرئاسي في ترسيخ الاستقرار وتحقيق نجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

وخلال اللقاء تناول الجانبان العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.