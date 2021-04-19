وصول أولى رحلات "ويز إير أبو ظبي" إلى تل أبيب

دبي - محمود عبدالرازق - وستقوم "ويز إير أبوظبي" بـ 3 رحلات أسبوعية في شهر أبريل/ نيسان الجاري، إلى أن تصبح رحلة يومية في شهر مايو/ آذار المقبل، لتوفر بذلك للمسافرين من إسرائيل فرصة زيارة أبوظبي واستكشاف مختلف إمارات الدولة وبأسعار تنافسية، وفقا لما نقلته صحيفة "الرؤية" الإماراتية.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه الإمارات عن إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول الخضراء، التي تضم الدول التي يُعفى المسافرون القادمون منها من إجراءات العزل الصحي عند زيارة أبوظبي.

ويذكر أن رحلات مجموعة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، انطلقت من أبوظبي نحو تل أبيب، في الـ 6 من أبريل/ نيسان الجاري، وذلك بعد اختيار شركة "روم توب أفييشن" كوكيل للمبيعات العامة لها في إسرائيل.

ويذكر أنه، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن.