منحنى تصاعدي... مصر تعلن عن أرقام مفزعة لإصابات كورونا منذ بداية شهر رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر منحنى إصابات كورونا، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، ارتفاعا كبيرا لليوم الـ16 على التوالي، وإن كانت الإصابات ارتفعت بصورة مفزعة في الأيام الست الأولى من شهر رمضان.

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وأظهرت الإحصائيات ارتفاع أعداد مصابي "كوفيد 19" بمعدل يتراوح ما بين 7% إلى 10% يوميا منذ بداية رمضان.

ووصل عدد إصابات كورونا في مصر منذ بداية شهر رمضان إلى أكثر من 5.027 إصابة مؤكدة بكورونا.

وطالبت وزارة الصحة المصرية، المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالمياه والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وفيما يتعلق بإرشادات التعامل مع فيروس كورونا في شهر رمضان.

وحذّرت الوزارة من التجمعات العائلية والزيارات خلال شهر رمضان، واصطحاب الأطفال في المساجد وتبادل الأدوات الشخصية كالمصاحف والمصليات لأنها مصدر لنقل العدوي.