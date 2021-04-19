"ورقيا أم إلكترونيا"... وزير التعليم المصري يحسم مصير امتحانات الثانوية العامة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بحسب موقع "مصراوي".

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وقال الوزير المصري في حديثه للنواب إن: "الرئيس طلب إجراء الامتحانات إلكترونيا وسنطبقها من خلال التابلت".

ووجه الوزير رسالة طمأنة للنواب المتخوفين من إجراء الامتحانات من خلال التابلت؛ بسبب احتمالية حدوث أعطال تقنية للنظام الذي تجرى من خلاله الامتحانات.

وشدد الوزير على أن الدولة بكاملها مهتمة بذلك الأمر، وأنه سيتم التنسيق مع وزارة الاتصالات والأجهزة السيادية، لتجنب الأعطال.

وأعلنت الوزارة أمس الأحد نجاح أول تجربة لامتحان الثانوية العامة بطريقته الإلكترونية الجديدة.

وأكد بيان صادر عن الوزارة أن تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة قد نجحت في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط "الفايبر"؛ لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.