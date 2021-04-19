مستشار مجلس الوزراء السوري: إجراء الانتخابات الرئاسية قرار سيادي

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارفي تصريح خاص لراديو "سبوتنيك" إلى أن "إعلان الترشح تعبير عن حق الشعب السوري في ممارسة ديمقراطيته وأهم الحقوق المدنية والسياسية وأيضا تجسيد لمفهوم السيادة للشعب".

© Sputnik . Mohammad Damour

وحول رفض المعارضة لهذه الخطوة، قال عزوز إنه "لايجب أن يكون هناك موقف سياسي مسبق، لأن هذا استحقاق وطني يتعين أن يقف فيه الجميع صفا واحد، خصوصا أن قانون الانتخابات حدد ضوابط عامة للمرشحين، و أفرد الفصل السادس عشر لمشاركة السوريين غير المقيمين، بالتالي لايوجد إقصاء إلا ضمن الضوابط والقوانين".

ونفى المستشار لدى مجلس الوزراء وجود ربط مباشر بين الانتخابات وعمل اللجنة الدستورية، مؤكدا أن ذلك لم يرد في الإطار المرجعي بين الأمم المتحدة والدولة السورية ولا أي وثيقة على الإطلاق.

وأضاف:

لدينا الدستور ولدينا قانون الانتخابات وهو النظام الذي يحدد آلية اجراء الانتخابات وآلية الاعتراض عليها.

وحول دعوات المقاطعة من قبل بعض الدول قال عزوز: "يجب أن تكون هناك نظرة إيجابية فعالة في إطار إجراء العملية الانتخابية"، مطالبا هذه الدول بـ"احترام القرار الداخلي لدولة ذات سيادة انسجاما مع مبادىء الأمم المتحدة".