وزير الأشغال اللبناني يلتقي وفد روسيا لمناقشة مشروع إعادة بناء مرفأ بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وضم الوفد الروسي ممثلين عن شركات استثمارية عملاقة تعنى بالبنى التحتية وشؤون المرافىء، في حضور المدير العام لمرفأ بيروت باسم القيسي، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري، والمستشار بيار بعقليني.

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وأكد نجار بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" على "الرغبة الجدية في وضع تصاميم هندسية عصرية لمرفأ بيروت، وأن تشمل الدراسات المواضيع اللوجستية كافة، بما في ذلك وضع تصور لدور المرفأ في لبنان والمنطقة والتركيز على وضع أسس علمية سليمة للوضع الاداري والقانوني والفني للمرفأ".

بدوره أشار الوفد الروسي إلى أن "الزيارة الأولى استطلاعية ستليها زيارة ثانية بعد أسبوعين"، مبدياً رغبته في الإسهام من خلال الـ BOT بمشاريع حيوية في لبنان وعلى رأسها مشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت.