شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تفعل مبادرة لنقل كبار السن والمعاقين بعربات بالمسجد الحرام..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام، تفعيل مبادرة النقل بعربات الجولف لكبار السن وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالساحات الشرقية والغربية، بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الحرمين على "تويتر"، صور من اطلق الخدمة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من وافدي المسجد الحرام.

وأوضح جهاد بن محمد العتيبي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام، أن الرئاسة وفرت العربات المتنقلة لكبار السن وذوي الهمم على مدار الساعة ، حيث حرصت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام على تكثيف جهودها في موسم رمضان المبارك, نظراً لزيادة أعداد المصلين والمعتمرين, وفق الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين.



جانب من عمل العربات



عربات نقل

وتابع: "هذه المبادرة تعكس مدى اهتمام وحرص الرئاسة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام, وتأتي وفقاً لتطلعات قيادات المملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام"، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تقدم من خلال عدد من الموظفين المؤهلين وحرصت الرئاسة على تأهيلهم وتدريبهم لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.



تفعيل عمل السيارت



مبادرات الحرمين

كما خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مصلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة عند (باب 123)، وذلك تزامناً مع موسم شهر رمضان المبارك تماشياً مع خطة الرئاسة التي خصصت التوسعة السعودية الثالثة لأداء الصلاة.

وأكد فيصل الجودي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الإدارة تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات حتى خروجهم من المصلى ومراعاة عدم تزاحمهم أمام المدخل، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والتباعد بينهم وتوفير الكمامات والمعقمات على مدخل المصلى، وغيرها من الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم في روحانية محفوفة بالطمأنينة، وفق الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين.