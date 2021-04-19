شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبية: نتشارك مع السودان فى الكثير من التحديات والفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبه، اليوم الاثنين، أن ليبيا والسودان تتشاركان في الكثير من التحديات والفرص.

وقال الدبيبة فى تغريدة له بموقع "تويتر" إنه بحث مع رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك آخر العلاقات الثنائية، وآخر التطورات فى البلدين، مضيفا: "نتشارك مع السودان فى الكثير من التحديات والفرص ونتطلع إلى لقاء مرتقب على مستوى قيادة البلدين قريبا".