شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الموارد البشرية» للقطاعين العام والخاص بشأن احترازات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، القطاع العام والخاص وغير الربحي إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل والتأكد من الحالة الصحية لمنسوبيهم عبر تطبيق توكلنا.
وقالت الوزارة في رسالة توعوية عبر حسابها على تويتر : “أخذك اللقاح يحميك ويحمي عائلتك ويساهم في تكوين مناعة مجتمعية نعود من خلالها للحياة الطبيعية وننتهي من خطر الفيروس”.
وأوضحت الوزارة، أن من حالته محصن، أو محصن متعافى، أو محصن بالجرعة الأولى ومن لم تثبت إصابته، يمكنهم الحضور لمقر العمل، بينما المصاب والمخالط يُمنع من الحضور.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه مهم من «الموارد البشرية» للقطاعين العام والخاص بشأن احترازات «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.