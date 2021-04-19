شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية وداخلية الجزائر يزوران ليبيا اليوم لبحث العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم وزير الشؤون الخارجية الجزائرى، صبرى بوقدوم، اليوم بزيارة عمل إلى دولة ليبيا، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، ووفد رفيع المستوى.

وسيعقد الوزير الجزائرى بمعية الوفد المرافق له لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مستوى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للدولة، لتدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وكذا آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة.