شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. انحراف سيارة واصطدامها بمركبتين في ينبع البحر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثقت كاميرا مراقبة حادث اصطدام مروع على طريق سريع بينبع البحر، حيث اصطدمت سيارة بأخرى متوقفة ومن ثم انقلبت. وأظهر الفيديو سيارة تنعطف بسرعة نحو اليسار عند إشارة الدلة لتصطدم بقوة بسيارة متوقفة، والتي انقلبت واصطدمت بسيارة أخرى كانت ترجع للخلف. والتقط مغردون صوراً أخرى للحادث بعد انقلاب السيارات، وأشاروا إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات – ولله الحمد-.

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