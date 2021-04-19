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مصر تبحث مع روسيا سبل توفير وتصنيع لقاح "سبوتنيك V"

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للوزارة، بحث الطرفان فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية، لضمان تلبية احتياجات البلد من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدا للتصدير إلى الدول الأفريقية.

وقالت الوزارة إنها تسعى لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس ، مع أولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة.

ولفت البيان إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية بعد تقديم أوراق التسجيل الخاصة به، مضيفا أن اللقاح الروسي يُعطى على جرعتين بينهم 21 يوما.

من جانبه شدد السفير الروسي لدى مصر على دعم بلاده الكامل للتعاون مع القاهرة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وروسيا، مؤكدا سعيه لإسراع إنهاء إجراءات إرسال كميات من اللقاح الروسي إلي مصر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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