ماكرون يصف تصريح وزير جزائري بأن فرنسا عدو تقليدي ودائم بـ"غير المقبول"

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر الرئيس الفرنسي في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أن "الرغبة في مصالحة الذاكرة بين الفرنسيين والجزائريين مشتركة بشكل كبير"، مستدركا بقوله "لكنها تواجه بعض المقاومة".

وتابع ماكرون "أعتقد أن هذه الرغبة مشتركة بشكل كبير، خاصة مع رئيس الجهورية عبد المجيد تبون".

وكان وزير العمل الجزائري الهاشمي جعبوب، قد وصف فرنسا، الخميس قبل الماضي، بأنها عدو تقليدي ودائم للجزائر.

وتشهد العلاقات الصعبة تقليديا بين فرنسا والجزائر موجة باردة جديدة بعد تأجيل رحلة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى الجزائر أمس الأحد إلى أجل غير مسمى، بناء على طلب الأخيرة.

وأحد محاور الخلاف هو قضيّة الصحراء الغربية الشائكة التي يتنازع حولها منذ عقود المغرب وجبهة بوليساريو الداعية إلى استقلال المنطقة.

وأعلن حزب الرئيس الفرنسي "الجمهورية إلى الأمام" الجمعة الماضي إنشاء لجنة دعم في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية التي يقع قسمها الأكبر تحت سيطرة المغرب، وهو ما اعتبرته الجزائر الداعمة لجبهة البوليساريو خطّا أحمر.

ويحتفظ الوعي الجزائري بحكايات وذكريات مؤلمة عن فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد التي استمرت لنحو 70 عاما، وانتهت بإعلان الجزائر استقلالها عن فرنسا عام 1962، بعد ثورة خلفت 1.5 مليون قتيل وفق أرقام رسمية.