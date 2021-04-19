القوات العراقية تضبط كدسا للعبوات الناسفة لـ"داعش" غربي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، بأن قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيرة، عثرت على كدس للعبوات الناسفة في ناحية الريحانة التابعة لقضاء عنة في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وأوضحت الخلية أن الكدس يحتوي على 145 عبوة محلية الصنع على شكل ألغام ضد الدروع، و145 صاعق تفجير و119 مسطرة تفجير، و119 عبوة محلية الصنع على شكل جلكان "صفيحة" سعة 10 لتر، و5 عبوات محلية الصنع.

وأكدت خلية الإعلام الأمني أن الكدس تم تفجيره من قبل مفرزة المعالجة.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.