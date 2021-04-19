الحكومة التونسية تعلن عدد الحاصلين على لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للمستفيدين باللقاحات المضادة لكورونا ارتفع إلى 225900 شخصا، بحسب موقع قناة "نسمة" التونسي.

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وأوضحت أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح، أمس الأحد، بلغ 10118 شخصا.

وبينت الوزارة أن العدد الإجمالي للحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاحات بلغ 33019 شخصا.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإن عدد المسجلين في المنظومة الوطنية للتلقيح "إيفاكس" ارتفع إلى 1164175 شخصا.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى التسجيل في المنظومة.

ويوم السبت الماضي، قررت الحكومة التونسية، تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التربوية، بدعوى العمل، بقوة، على مواجهة الوباء.

وحتى يوم السبت، سجلت تونس 282 ألف إصابة و9639 وفاة بفيروس كورونا المستجد في المجمل.

يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية كانت قد أكدت تسجيل 144 حالة إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا في 16 ولاية، وتم تصنيف 17 ولاية و95 منطقة بين مستوى "مرتفع" ومستوى "مرتفع للغاية" لانتشار الفيروس.