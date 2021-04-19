شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحتفل بيوم الإعلام العربى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل جامعة الدول العربية، بعد غد الأربعاء، بيوم الإعلامى العربى تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب عام 2015.

وقال السفير أحمد رشيد خطابى الأمين العام المساعد، المشرف على قطاع الإعلام والاتصال، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن الجامعة حرصت على بلورة أهداف هذه الفعالية وإبراز دلالاتها، تمشيا مع أحكام الميثاق، توجهات الاستراتيجية الإعلامية العربية، ومتطلبات التفاعل مع مكونات المشهد الإعلامى العربي.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، شكلت هذه المناسبة إطارا لإطلاق أنشطة متنوعة منها تكريم شخصيات ومؤسسات أسهمت فى تطوير الإعلام العربى من خلال "جائزة التميز الإعلامي" التى تشمل التخصصات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية علما بأن موضوع جائزة 2020 - 2021 يتمحور حول قضايا التنمية المُستدامة.

وأوضح أن الجامعة وهى تحتفل باليوم العربى للإعلام، تؤكد استعدادها الكامل للعمل على تنفيذ وتنسيق ومتابعة البرامج القائمة بين الدول الأعضاء من أجل الدفع بعلاقات التعاون وتبادل الخبرات فى الحقل الإعلامى إلى أفضل المستويات.

وفى ظل استمرار تفشى جائحة كورونا، توجه السفير رشيد خطابى بالشكر والتقدير لكافة الإعلاميين على جهودهم ومبادراتهم المبذولة فى مجال التثقيف الصحى فى أجواء استثنائية وصعبة، مشيدا بالتزامهم المهنى والأخلاقى الذى يجسد الارتباط العضوى بالانشغالات ذات البُعد الإنسانى والاجتماعى والاقتصادي.

وأكد أن الانفتاح اللامحدود للفضاء الإعلامى أضحى يقتضى العمل على تعميم ثقافة إعلامية هادفة لاحتواء الخطابات التضليلية والنزعات المتطرفة التى تستغل منصات وشبكات التواصل الاجتماعى، من خلال تكريس إعلام يمتلك القدرة التنافسية والكفاءة الاحترافية والمصداقية فى التعاطى مع قضايا المواطن والمجتمع، الانخراط فى رفع التحديات التنموية، والتطلعات الواثقة نحو البناء والتكامل الإقليمي.