شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي لتدني مدى الرؤية بعدد من مناطق المملكة، وأمطار رعدية وسحب ممطرة في مناطق أخرى.

وأوضح المركز أن معظم محافظات مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، يتوقع أن تشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساء.

وتوقع أن تشهد أجزاء من مناطق: المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة بدأت الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى 6 مساء في الرياض والشرقية وحتى الساعة 7 مساء في كل من المدينة ومكة.

وأوضح المركز أن معظم محافظات مناطق: مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، يتوقع أن تشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساء.

وتوقع أن تشهد أجزاء من مناطق: المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة بدأت الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى 6 مساء في الرياض والشرقية وحتى الساعة 7 مساء في كل من المدينة ومكة.

وأضاف أن محافظات (رجال ألمع، ومحايل) بمنطقة عسير، و(رفحاء، وعرعر) بمنطقة الحدود الشمالية، يرجح أن تشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 3 عصراً وتستمر حتى الساعة 5 مساءً.

كما تشهد محافظات (الجموم، والعاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة، وخليص) بمنطقة مكة المكرمة، أمطاراً غزيرة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، اعتباراً من الساعة 12 ظهراً وحتى 10 مساء.