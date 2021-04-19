شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات مرعبة.. صاعقة رعدية تضرب سيارة جنوب الليث (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة عاشها سائق برفقة أحد أقربائه في جنوب مدينة الليث، عندما ضربت صاعقة رعدية فجأة السيارة من خلفهم. وتفاجأ مصور الفيديو بالصاعقة الرعدية تضرب السيارة من خلف صاحبه، فقطع التصوير بسرعة بسبب صوت الصاعقة، لكنهما لم يصابا بأي أذى. وأكد صاحب السيارة فيما بعد بأنهما في خير حال ولم يتعرضا لأي أذى، وأن التصوير انقطع أثناء توثيق الأجواء وذلك بسبب هول الموقف، ولافتًا إلى إلى أن المركبة هي الأخرى لم تتضرر.

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