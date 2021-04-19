مستشار الرئيس المصري: نحتاج هذا الأمر فقط لتجاوز أزمة "كورونا"

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية إلى أن مصر تحتاج فقط إلى دور المواطن المصري، لتجاوز أزمة "كورونا".

وتابعت بقولها: "مصر تعاملت بحكمة شديدة واحترافية عالية جدًا من الناحية المؤسسية أو من الدولة أو من الكوادر البشرية المصرية المدربة الخبيرة التي أثبتت نجاحا كبيرا جدًا في التعامل مع أزمة كورونا".

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واستمر بقوله: "نريد أن نتمم كل تلك الأمور بأفضل حال، فنحن على أبواب مرحلة ثالثة من هذا الوباء، ونحتاج التعاون وبشدة والتكامل للحد من انتشار الفيروس وتداعياته".

وقال مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يتبقى فقط دور المواطن في التكاتف والتكامل في مكافحة كورونا".

وأتبع بقوله: "الدولة تسعى لتوفير اللقاحات والأجهزة الطبية والمعدات وأجهزة التنفس الصناعي، ونتعامل بقوة شديدة لتوفير الأكسجين على مستوى الجمهورية وتوفير مخازن وتانكات لتخزينه على مستوى المحافظات".

وعن خريطة انتشار فيروس كورونا، قال إن عدد المصابين يتماشى مع عدد السكان المقيمين في هذه المحافظات، فهناك بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية هي الأكبر في انتشار الفيروس، مثل القاهرة الكبرى.

وأوضح تاج الدين أن المرحلة الحالية تشهد انتشارا للفيروس بسبب التجمعات أو عدم الاحتراز أو عدم استخدام الكمامات، ولذلك الدولة قررت منع موائد الرحمن والتجمعات للإفطار أو السحور أو اجتماعات بشرية، ولكن هذا الانتشار نتيجة لانتقال الأفراد في تجمعات معينة أو عدم الاحتراز.

وأردف، قائلا: "من الملاحظ في الفترة الحالية أن انتشار الفيروس أصبح بين الأسر والعائلات، ومن الممكن أن تكون الأعمار المنخفضة بها انتشار أقل للفيروس أو الأعراض أقل، لكن هناك حالات كثيرة مصابة بالفيروس سواء على مستوى الأطفال أو الشباب أو كبار السن".

وحذر تاج الدين من تناقل العدوى بين أفراد الأسرة، ولذلك يجب الاستمرار في الوقائية والاحتراز، بحسب قوله.