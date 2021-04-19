بيان عاجل لبرلماني مصري يحمل وزير النقل مسؤولية حادث قطار طوخ

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، اليوم الاثنين، فقد تقدم النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمجلس حول الحادث.

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واتهم النائب المصري في بيانه، وزير النقل كامل الوزير بالتقصير، وحمل المسئولية السياسية للسلطة التنفيذية ممثلة في الوزير.

وطالب البياضي بتشكيل لجنة من البرلمان والخبراء لتقصي الحقائق وتحديد ما تم إنفاقه على تطوير منظومة السكة الحديد والخطة الزمنية للانتهاء من التطوير.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان مقتضب، أن القطار كان في طريقه، أمس الأحد، من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا وخرج عن مساره، وذلك على بعد نحو 40 كيلومترا شمال القاهرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن 11 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 98 في الحادث الذي لا يزال قيد التحقيق. وهذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث قطارات في مصر في الآونة الأخيرة.

وكان 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 200 بجروح في مارس/ آذار في حادث تصادم بين قطارين بالقرب من طهطا الواقعة على بعد نحو 440 كيلومترا جنوب القاهرة.

وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان، الجاري أصيب 15 فردا بعد خروج عربتا قطار عن مسارهما قرب مدينة منيا القمح على بعد نحو 70 كيلومترا شمال القاهرة.