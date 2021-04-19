بيان جديد عن الحالة الصحية لوزير الرياضة المصري بعد حادث السير

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد فوزي، أن وزير الرياضة، أشرف صبحي، باتت حالته مستقرة، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

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وتابع، موضحا أن الوزير المصري سيغادر المستشفي، صباح اليوم الاثنين.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قالت، أمس الأحد، في بيان، نقلته صحيفة "اليوم السابع"، إن "الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروجه اليوم من المستشفي بعد عمل الإسعافات الأولية الأزمة".

ونقل الموقع عن الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد، إن "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، وأن الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة".

وأصيب وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، صباح أمس الأحد، في حادث سير، تعرض له على الصريق الصحراوي (شمال القاهرة) أثناء توجهه لتفقد المنشآت الرياضية في محافظة البحرية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن المتحدث باسم الوزارة، محمد فوزي، قوله إن الوزير نقل إلى أحد المستشفيات في منطقة السادس من أكتوبر/تشرين الأول، وألغيت زيارته إلى محافظة البحيرة.